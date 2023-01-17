В этом году сборная Украины будет проходить квалификацию на Евро-2024. "Сине-желтые" попали в квартет С, где их соперниками будут Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

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Пока остается неизвестной не только персона главного тренера команды, а также официальный транслятор матчей. Долгое время поединки сборной Украины транслировались по телеканалам "Медиа Группы Украина".

Впрочем, летом 2022 года владелец компании Ринат Ахметов решил закрыть все свои медиаресурсы, поэтому каналы "Украина" и "Футбол 1/2/3" исчезли. В сентябре же игры национальной команды показывало "Суспільне".

"Плюсы" покажут сборную?

Теперь же ресурс Fanday сообщает, что новым транслятором игр сборной Украины должна стать группа на канале "1+1 медиа". Правда, в самой компании эту информацию не подтвердили, заявив, что пока нет поводов так считать.

Отметим, что группа "плюсов" уже давно на футбольном рынке Украины, но в последнее время она показывает исключительно домашние матчи нескольких клубов УПЛ. В этом сезоне это Динамо. Заря, Днепр-1, Движение и Металлист.

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Украина в отборе на Евро-2024

Напомним, что свой первый поединок сборная Украины отыграет 26 марта на выезде против Англии. Календарь всех игр нашей национальной команды по отбору на Евро-2024 выглядит следующим образом:

26 марта . Англия – Украина

. Англия – Украина 16 июня . Северная Македония – Украина

. Северная Македония – Украина 19 июня . Украина – Мальта

. Украина – Мальта 9 сентября . Украина – Англия

. Украина – Англия 12 сентября . Италия – Украина

. Италия – Украина 14 октября . Украина – Северная Македония

. Украина – Северная Македония 17 октября . Мальта – Украина

. Мальта – Украина 20 октября. Украина – Италия

Справка. Первые две команды напрямую выйдут на чемпионат Европы. В случае неудачи у Украины будет шанс попасть на турнир из-за плей-офф Лиги наций. Для этого нужно, чтобы хотя бы две команды из следующих (Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия) прошли на Евро через отбор.