В воскресенье, 21 марта, в шведском Эстерсунде завершается биатлонный сезон 2020/2021. В последний день соревнований состоятся два масс-старта.

В заключительные гонки сезона отобрались и украинские биатлонисты. Цвета сборной Украины будут защищать Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

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Представители Украины в масс-стартах

Женщины

Юлия Джима

Мужчины

Дмитрий Пидручный

К слову, Джима подойдет к масс-старта свежей, чем капитан нашей мужской команды. Юлия попала в гонку преследования, но главный наставник сборной Украины Юрай Санитра решил поберечь серебряную чемпионку мира на заключительную гонку.

Подручный же участвовал в персьюте и показал максимум. Биатлонист из Тернополя сыграл 21 позицию и финишировал 13-м.

Жаркая борьба в масс-старте разгорится между двумя норвежцами. Йоханнес Бё лидирует в общем зачете Кубка мира, в его активе 1038 очков. Другой представитель Норвегии Стурла Легрейд уступает земляку только 4 пунктами. Поэтому именно в масс-старте решится, кто станет обладателем большого Хрустального глобуса.

Первыми на старт в Швеции выйдут женщины, которые уже в 14:00 будут решать, кто сможет триумфально завершить сезон. Мужчины же выйдут на дистанцию ​​в 16:30.