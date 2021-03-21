Кто отобрался в масс-старт в Эстерсунде: состав сборной Украины по биатлону
В воскресенье, 21 марта, в шведском Эстерсунде завершается биатлонный сезон 2020/2021. В последний день соревнований состоятся два масс-старта.
Источник:24 канал
В заключительные гонки сезона отобрались и украинские биатлонисты. Цвета сборной Украины будут защищать Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
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Представители Украины в масс-стартах
Женщины
- Юлия Джима
Мужчины
- Дмитрий Пидручный
К слову, Джима подойдет к масс-старта свежей, чем капитан нашей мужской команды. Юлия попала в гонку преследования, но главный наставник сборной Украины Юрай Санитра решил поберечь серебряную чемпионку мира на заключительную гонку.
Подручный же участвовал в персьюте и показал максимум. Биатлонист из Тернополя сыграл 21 позицию и финишировал 13-м.
- Жаркая борьба в масс-старте разгорится между двумя норвежцами. Йоханнес Бё лидирует в общем зачете Кубка мира, в его активе 1038 очков. Другой представитель Норвегии Стурла Легрейд уступает земляку только 4 пунктами. Поэтому именно в масс-старте решится, кто станет обладателем большого Хрустального глобуса.
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