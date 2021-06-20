Матч между сборными Украины и Австрии станет решающим для обеих команд по определению места в группе. Пока лидирует Украина, которая занимает второе место. Это место гарантированно дает право выйти в 1/8 финала Евро-2020. Что до команд, которые по итогам группового этапа займут третьи места, то в плей-офф выйдут только четыре из шести лучших сборных.

Подробнее В шаге от плей-офф: анонс решающего матча Евро-2020 Украина – Австрия

Австрия тоже имеет три очка, как и сборная Украины. Но уступает "сине-желтым" по количеству забитых голов (у украинцев четыре гола, а у австрийцев – только три).

Едва ли не самым решающий матч для сборной Украины на Евро-2020 против Австрии можно будет посмотреть как по телевизору, так и онлайн. А Спорт 24 проведет текстовую трансляцию матча (с видео голов матча).

По телевидению матч Украина – Австрия покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 2". Начало трансляции в 18:50.

Смотреть онлайн матч Украина – Австрия можно будет на любой платформе, которая транслирует канал "Украина". А также на платформе Oll.tv.