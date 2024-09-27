Недавно, после игры с Црвеной Звездой, болельщики Партизана устроили бунт. В частности они избили главного тренера Александра Станоевича.

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Кто может заменить Станоевича

Партизан максимально неудачно начал сезон-2024/2025. Сначала во втором квалификационном раунде команда потерпела разгромные поражения от киевского Динамо. После этого команда вылетела также и из квалификаций Лиги Европы и Лиги конференций.

В чемпионате Сербии команда также не отличилась успехами. Последней каплей стало разгромное поражение от Црвены Звезды (0:4).

В качестве замены Станоевича руководство Партизана рассматривает легенду местного футбола Саво Милошевича.

Справка. Последним местом работы Милошевича была национальная команда Боснии и Герцеговины.

Отметим, что бывший одноклубник Реброва уже тренировал Партизан в 2019-2020 годах. Также он выступал за белградский клуб в качестве игрока, а также играл с Сергеем Ребровым в Рубине.