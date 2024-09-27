Нещодавно, після гри з Црвеною Звездою, вболівальники Партизана влаштували бунт. Зокрема вони побили головного тренера Александра Станоєвича.

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Хто може замінити Станоєвича

Партизан максимально невдало розпочав сезон-2024/2025. Спочатку у другому кваліфікаційному раунді команда зазнала розгромних поразок від київського Динамо. Після цього команда вилетіла також і з кваліфікацій Ліги Європи та Ліги конференцій.

У чемпіонаті Сербії команда також не вирізнилась успіхами. Останньою краплею стала розгромна поразка від Црвени Звезди (0:4).

Як заміну Станоєвича керівництво Партизана розглядає легенду місцевого футболу Саво Мілошевича.

Довідка. Останнім місцем роботи Мілошевича була національна команда Боснії і Герцеговини.

Відзначимо, що колишній одноклубник Реброва вже тренував Партизан у 2019-2020 роках. Також він виступав за белградський клуб уяк гравець, а також грав з Сергієм Ребровим у Рубіні.