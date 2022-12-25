Бразильцы не в восторге: сборная Португалии нашла альтернативу после отказа Моуринью

Жозе Моуринью отказал сборной Португалии. Четвертьфиналист ЧМ-2022 включился в борьбу с другими топовыми тренерами Европы.

Нынешний наставник итальянской Ромы Жозе Моуринью не хочет начинать тренерскую карьеру на уровне национальной команды. 59-летний португальский специалист отказал родной сборной, аргументировав это тем, что хочет продолжить работу на клубном уровне.

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Два новых кандидата

После этого португальская сборная нашла новых претендентов на тренерское кресло. Основными кандидатами на этот пост стали Зинедин Зидан, интересующийся сборной Бразилии, и Луис Энрике, который покинул сборную Испании после неудачного ЧМ-2022.

Такие планы Португалии не слишком радуют Бразилию, тоже серьезно настроенную побороться за бывшего тренера мадридского Реала. Вроде бы Зидан сможет качественно поработать в "селесао", где играет немало его бывших игроков, которыми он руководил в "Королевском клубе".

"Селесао" тоже претендуют на этих тренеров

Сам Зидан не слишком хочет возглавлять какую-нибудь из сборных, кроме родной Франции. Но есть одна проблема – большое доверие местной Федерации к работе Дидье Дешама, едва не повторившего золотой успех на Мундиале в Катаре. "Ле Блэ" только в финале проиграло Аргентине.

Напомним, что Тете покинул сборную Бразилии после вылета в четвертьфинале ЧМ-2022 от хорватов

Интересно, что Энрике тоже сватают в сборную Бразилии. Вот так Португалия вслед за "селесао" следит за топовыми наставниками Европы.

Но в португальской сборной не исключают варианта с Моуринью. В национальной команде надеются, что Жозе изменит свое мнение и примет их предложение.