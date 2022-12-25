59-летний португальский специалист не захотел возглавить главную команду родной страны. Жозе Моуринью не намерен менять вектор работы на клубном уровне.

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Отказал родной сборной

У наставника действующий контракт с итальянской Ромой, который рассчитан до конца июня 2024 года. Моуринью серьезно настроенный отработал соглашение с "волками" до его окончания.

После 15 туров Рома идет на 7-м месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 27 очков. Столько же у шестой Аталанты, где играет Руслан Малиновский.

Ранее СМИ сообщали, что наставник и Федерации футбола Португалии уже провели предварительные переговоры, где сошлись во мнении, что Моуринью совмещать работу в сборной и клубе.

Напомним, что Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии после ЧМ-2022, где его подопечные. проиграли в четвертьфинале Марокко 1:0.

Тренерская карьера Жозе Моуринью