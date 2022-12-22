Зажигательный тренер может возглавить сборную Бразилии: в прошлом он успешно руководил Барселоной
Источник:Globoesporte
Сборная Бразилии находится в активных поисках нового главного наставника. На тренерское кресло "Селесао" есть несколько кандидатов, но есть один главный претендент.
Им является бывший наставник сборной Испании Луис Энрике. 52-летний испанский специалист может стать преемником Тите в сборной Бразилии.
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Достойная замена Тите
Напомним, что Энрике покинул испанскую команду после вылета в 1/8 финала чемпионата мира-2022 от Марокко. Тогда марокканцы выбили титулованного соперника по итогам серии пенальти – 0:0 (в основное и дополнительное время) и 3:0 (по серии пенальти).
Бразилия из Тите пробилась несколько дальше – четвертьфинал Мундиаля в Катаре, в котором неожиданно проиграли Хорватии в серии пенальти (4:2). На самом Тите уже есть пять кандидатов, но наставник не хочет спешить с возвращением к работе после ЧМ-2022.
Ранее СМИ сообщали о заинтересованности "селесао" в бывшего наставника мадридского Реала Зинедина Зидана, мечтающий возглавить родную сборную Франции
Главное о тренерской карьере Луиса Энрике
- Начал свою тренерскую карьеру в Барсе Атлетик, с которой работал три года (2008 – 2011).
- Летом 2011-го возглавил итальянскую Рому, где руководил командой в течение 41 матча.
- Далее в карьере Луиса Энрике была испанская Сельта – с 1 июля 2013 по 30 июня 2014-го.
- После чего был самый длинный период в тренерской карьере испанского специалиста – каталонская Барселона. Во главе каталонцев пробыл три года, а под его руководством команда сыграла 181 поединок. Привел Барселону в 9 клубов.
- С 2018 года возглавлял сборную Испании.
- В сезоне-2022/2023 провел во главе национальной команды 7 матчей, в которых испанцы одержали 4 победы при одном поражении. Еще два матча закончились поражением.