"Аж страшновато стало": Вацко рассказал о предполагаемом кандидате на пост президента УАФ

Журналист Виктор Вацко поделился информацией об одном из кандидатов на пост президента УАФ. Он не назвал его имени

По словам журналиста, Андрей Шевченко не хочет занимать должность президента УАФ. Однако вместо него на должность претендует "очень известный человек".

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Кто может стать президентом УАФ

"Буквально на днях мне несколько человек, которые, я даже не знаю, знакомы ли между собой, их тысячи километров отделяют друг от друга, сказали в частном разговоре имя еще одного кандидата на пост президента УАФ. Что, мол, Шевченко не хочет, и руководителем станет другой человек – очень известный в украинском футболе.

Настолько известна, что мне страшно стало, я вам честно скажу. Если бы один человек мне это сказал – я бы не обратил внимания. Двое – информированные, один – влиятельный, другой – очень влиятельный, поэтому… Говорят разное. Я уже не знаю, что там", – сказал Вацко.

Потенциальные кандидаты