По словам журналиста, Андрей Шевченко не хочет занимать должность президента УАФ. Однако вместо него на должность претендует "очень известный человек".
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Кто может стать президентом УАФ
"Буквально на днях мне несколько человек, которые, я даже не знаю, знакомы ли между собой, их тысячи километров отделяют друг от друга, сказали в частном разговоре имя еще одного кандидата на пост президента УАФ. Что, мол, Шевченко не хочет, и руководителем станет другой человек – очень известный в украинском футболе.
Настолько известна, что мне страшно стало, я вам честно скажу. Если бы один человек мне это сказал – я бы не обратил внимания. Двое – информированные, один – влиятельный, другой – очень влиятельный, поэтому… Говорят разное. Я уже не знаю, что там", – сказал Вацко.
Потенциальные кандидаты
- Главным кандидатом в кресло хозяина Дома футбола неоднократно называли Андрея Шевченко. Пока бывший тренер сборной Украины не объявлял о своих намерениях возглавить УАФ.
- По информации ТаТоТаке, конкуренцию обладателю "Золотого мяча" 2004 года составит первый вице-президент УАФ. Вадим Костюченко. Именно он занимается подготовкой проведения внеочередного конгресса.
- Ранее эксфутболист сборной Украины Роман Зозуля заявлял о намерениях возглавить украинский футбол. Однако ему посоветовали не выдвигать свою кандидатуру, поскольку все настроены избрать Шевченко.