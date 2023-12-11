По словам журналиста, Андрей Шевченко не хочет занимать должность президента УАФ. Однако вместо него на должность претендует "очень известный человек".

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Кто может стать президентом УАФ

"Буквально на днях мне несколько человек, которые, я даже не знаю, знакомы ли между собой, их тысячи километров отделяют друг от друга, сказали в частном разговоре имя еще одного кандидата на пост президента УАФ. Что, мол, Шевченко не хочет, и руководителем станет другой человек – очень известный в украинском футболе.

Настолько известна, что мне страшно стало, я вам честно скажу. Если бы один человек мне это сказал – я бы не обратил внимания. Двое – информированные, один – влиятельный, другой – очень влиятельный, поэтому… Говорят разное. Я уже не знаю, что там", – сказал Вацко.

Потенциальные кандидаты