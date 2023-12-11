За словами журналіста, Андрій Шевченко не хоче обіймати посаду президента УАФ. Однак замість нього на посаду претендує "дуже відома людина".
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Хто може стати президентом УАФ
"Буквально днями мені кілька людей які, я навіть не знаю, чи знайомі між собою, їх тисячі кілометрів відділяють один від одного, сказали в приватній розмові ім’я ще одного кандидата на пост президента УАФ. Що, мовляв, Шевченко не хоче, і очільником стане інша людина – дуже відома в українському футболі.
Настільки відома, що мені аж страшнувато стало, я вам чесно скажу. Якщо б одна людина мені це сказала – я б уваги не звернув. Двоє – поінформовані, один – впливовий, інший – дуже впливовий, тому… Говорять різне. Я вже не знаю, що там", – сказав Вацко.
Потенційні кандидати
- Головним кандидатом в крісло господаря Будинку футболу неодноразово називали Андрія Шевченка. Наразі колишній тренер збірної України не оголошував про свої наміри очолити УАФ.
- За інформацією ТаТоТаке, конкуренцію володарю "Золотого м'яча" 2004 складе перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко. Саме він займається підготовкою проведення позачергового конгресу.
- Раніше ексфутболіст збірної України Роман Зозуля заявляв про наміри очолити український футбол. Проте йому порадили не висувати свою кандидатуру, оскільки всі налаштовані обрати Шевченка.