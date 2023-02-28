Первыми "жертвами" расточительности Челси могут стать Калиду Кулибали и Марк Кукурелья, систематически игнорировав Михаила Мудрика на футбольном поле в матче против Вест Хэма.

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Лондонцы проведут "чистку" в составе

Уже летом 2023 Челси может попрощаться с вышеуказанными футболистами. Интересно, что оба стали игроками "синих" только летом 2022 года. Оба играют в оборонительном звене.

Также есть риск, что Челси может покинуть Рахим Стерлинг, играющий на позиции левого вингера, где тоже выступает Мудрик. Однако лондонский клуб вряд ли захочет продавать свою звезду, пользующуюся спросом на трансферном рынке. Отметим, что английский футболист недавно восстановился от травмы.

Напомним, что во время зимнего трансферного окна Челси потратило более 600 миллионов евро, чтобы изменить провальную ситуацию в сезоне. Однако новички не дали сразу результата. Лондонский клуб уже в течение шести матчей не победил, а последние три поединка закончились поражениями для команды Грэма Поттера.

"Синие" с 31 баллом занимает лишь 10-ю позицию в турнирной таблице АПЛ-2022/2023.

Обратите внимание! В следующем матче Челси сыграет дома против Лидса (4 марта).

Дела в Лиге чемпионов тоже не идут гораздо лучше. В первом поединке 1/8 финала "аристократы" минимально уступили дортмундской Боруссии 1:0. Ответный матч состоится 7 марта в Лондоне.

Отметим, что старожилы команды не в восторге от такой трансферной политики клуба. Ветераны Челси недовольны отдачей и игрой новичков на футбольном поле.

Что известно о выступлениях Кукурельи и Кулибали в Челси