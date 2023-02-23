Лишь дебютный матч против Ливерпуля Мудрик может внести себе в актив. В других трех поединках в АПЛ и Лиге чемпионов Михаил не проявил себя никак.

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Новые трансферы не приносят результата

Однако Мудрик не стал единственным трансфером "Челси" по итогам двух трансферных окон. Лондонский клуб приобрел 16 футболистов, а почти заявка команды на поединок. На все эти игроки "синие" выложили более 600 миллионов фунтов.

Но далеко не все новички показывают футбол, который от них ожидали. Грэм Поттер доверяет новым футболистам, дает им игровое время, но не все его с пользой используют. Только Энцо Фернандес и Жоао Феликс быстро влились в коллектив и игру, которую ставит перед командой главный тренер.

Старожилы Челси тоже не в восторге от работы новых футболистов. Среди таких можно выделить вылетевшего со старта Пьер-Эмерика Обамеянга после прихода такого количества новобранцев.

В текущем сезоне Обамеянг, пришедший в Челси в сентябре 2022 года, провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал один ассист.

Последний раз выходил на футбольное поле 21 января 2023 года в матче против Ливерпуля (0:0), в котором дебютировал Мудрик.

Его контракт с "синими" рассчитан до конца июня 2024 года.

Поттер делает ставку на новичков, среди которых Мудрик, а не на тех футболистов, которые в команде уже давнее. Такое решение может привести к конфликту в Челси.

Но такие решения английского наставника не приносят "аристократам" результата. Новички не могут со старта выстрелить и сразу изменить ситуацию Челси в текущем сезоне. После 24 туров АПЛ "синие" идут лишь на 10-м месте, имея в своем активе 31 балл. В 2023 году дела в лондонском клубе не изменились к лучшему, что огорчает местных болельщиков.

Фанаты обвиняют во всем главного тренера Челси и даже заявляют, что у Мудрика нет будущего в команде под руководством Поттера. 100-миллионного украинца подписали с перспективой – контракт до конца июня 2031 года, но даже со старта от Михаила ждали большего. Ведь зрелая игра левого вингера в Шахтере приятно удивляла.

На фоне критики украинский футболист даже закрыл доступ комментировать его публикации в инстаграмме.

К слову. Уже 26 февраля Челси сыграет на выезде против Тоттенхэма в АПЛ. А 7 марта "аристократы" могут вылететь из Лиги чемпионов. В этот день "аристократы" проведут ответный матч против дортмундской Боруссии, которая в первом поединке минимально обыграла английского соперника.