Уже три подряд поединка Челси не знает ни вкуса побед, ни вкуса поражений. В рамках 25-го тура АПЛ "синие" проиграли на выезде "шпорам" 2:0. Победные голы в ворота команды Грэма Поттера забивали Оливер Скипп и Гарри Кейн.

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Лондонский клуб никак не может найти свою игру под руководством английского тренера. Фанаты "аристократов" расстроены такими провальными результатами своих любимцев. Однако Поттер не видит своей вины в этом. Даже потраченные более 600 миллионов на трансферном рынке пока не помогают команде добывать очки.

Поттер: Третья игра за неделю усложняет выбор одного и того же состава

После очередного плохого матча главный тренер Челси объяснил, почему произвел изменения по сравнению с предыдущим поединком. Это также касается Михаила Мудрика, который появился на футбольном поле только на 83-й минуте вместо Жоао Феликса.

Но такого скудного времени не хватило украинцу, чтобы изменить ход поединка. Вместо левого вингера сборной Украины с первых секунд матч начал Рахим Стерлинг.

Третья игра за неделю усложняет выбор одного и того же состава. Мы играли в Дортмунде в среду, вернулись домой в 4 утра, а в субботу сыграли матч Премьер-лиги. Была лишь одна замена по сравнению с матчем в Дортмунде – Стерлинг вышел вместо Мудрика,

– сказал наставник "синих".

Напомним, что Мудрик только вливается в коллектив. Михаил принял участие в шести поединках лондонского клуба, в которых пока еще не отличался полезными действиями.

"Ц е будет на моей совести"

Поттер привел другие примеры ротаций футболистов.

"Например, Рубен Лофтус-Чик, Тьягу Силва и Рис Джеймс вообще не смогли сыграть против Саутгемптона. Вот такая ситуация у нас сейчас. Я много раз пытался объяснить, что такое длительные травмы, после которых игроки просто не способны выходить на поле трижды в неделю "Я обязан заботиться о них и об их благополучии. Должен убедиться, что они выходят на поле без лишнего риска получить травму", – ответил тренер Челси.

Поттер заявил, что не хочет жертвовать здоровьем своих подопечных, если те из-за больших нагрузок получат травмы.

"Если Рис Джеймс, не дай Бог, сломается из-за проблемы с перегрузкой, потому что у него не было времени восстановиться или сыграть трижды в неделю, то это будет на моей совести. Очевидно, что я тоже отвечаю за последствия от смены состава. Но я не думаю, что у нас было слишком много изменений от Вест Хэма и Боруссии до этой игры", – добавил Поттер.

Провальный сезон Челси

Отметим, что последний раз лондонский клуб побеждал еще 15 января 2023 года в домашнем матче против Кристал Пелес (1:0). Как раз в этот день объявили о подписании Мудрика, Михаил наблюдал за победой с трибун "Стэмфорд Бридж".

После чего команда Поттера расписала три ничьих и потерпела три поражения. Челси после 25 туров идет лишь на 10 месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе неизменное количество баллов – 31. Отставание от девятого Брентфорда составляет 4 очка.

Однако Астон Вилла, дышащая в спину Челси, имеет такое же количество пунктов, как и "синие".

К слову. В следующем матче Челси сыграет дома против Лидса в рамках АПЛ (4 марта).