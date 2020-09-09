Киевское "Динамо" долгое время занималось поиском главного тренера команды после увольнения Алексея Михайличенко. Выбор Игоря Суркиса пал на Мирчу Луческу, подписавшего с киевлянами двухлетний контракт.

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Огнен Вукоевич рассказал о том, что до назначения Луческу киевский клуб интересовался и экс-наставником загребского "Динамо" Ненадом Белицей. Слова хорвата цитирует acional.hr.

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Теперь, когда все закончилось, могу подтвердить, что Ненад Белица серьезно рассматривался на позицию тренера киевского "Динамо".

"Руководство киевского клуба было в восторге от той доминирующей игры, которую Загреб показывал в матчах Лиги чемпионов с "Шахтером". "Динамо" Белицы превосходило "горняков" в обеих играх. Кстати, снимаю шляпу перед Белицей как тренером, потому что "Динамо" под его руководством показывало свою лучшую игру в Европе за последние 10 лет", – сказал Вуковевич.

Интересно, что под руководством Белицы "Динамо" получило 2 титула чемпиона Хорватии, а также Кубок и Суперкубок страны.

Конфликт ультрас и Луческу: главное

Ультрас "Динамо" протестуют против прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик команды. Фанатов возмутило, что "Динамо" возглавил тренер, который 12 лет работал в "Шахтере" – принципиальном сопернике киевлян.

После назначения Луческу WBC Ультрас Динамо обещали протесты. 28 июля ультрас собрались возле клубного стадиона, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор "Динамо".

По причине давления фанатов Луческу подал в отставку, однако президент "Динамо" Игорь Суркис не принял ее.

Под руководством Луческу "Динамо" выиграло два матча – у донецкого "Олимпика" и "Шахтера".