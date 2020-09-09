Київське "Динамо" довгий час займалося пошуком головного тренера команди після звільнення Олексія Михайличенка. Вибір Ігоря Суркіса упав на Мірчу Луческу, який підписав з киянами дворічний контракт.

Асистент головного тренера київського "Динамо" Огнєн Вукоєвіч розповів про те, що до призначення Луческу київський клуб цікавився і екснаставником загребського "Динамо" Ненадом Б'єліцею. Слова хорвата цитує acional.hr.

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Тепер, коли все закінчилося, можу підтвердити, що Ненад Б'єліца серйозно розглядалося на позицію тренера київського "Динамо".

"Керівництво київського клубу було в захваті від тієї домінуючої гри, яку Загреб показував в матчах Ліги чемпіонів з "Шахтарем". "Динамо" Б'єліци перевершувало "гірників" в обох іграх. До речі, знімаю капелюха перед Б'єліцею як тренером, тому що "Динамо" під його керівництвом показувало свою найкращу гру в Європі за останні 10 років", – сказав Вуковєвіч.

Цікаво, що під керівництвом Б'єліци "Динамо" здобуло 2 титула чемпіона Хорватії, а також Кубок і Суперкубок країни.

Конфлікт ультрас та Луческу: головне

Ультрас "Динамо" протестують проти приходу Мірчі Луческу на тренерський місток команди. Фанатів обурило, що "Динамо" очолив тренер, який 12 років працював у "Шахтарі" – принциповому супернику киян.

Після призначення Луческу WBC Ультрас Динамо обіцяли протести. 28 липня ультрас зібралися біля клубного стадіону, де перебував Луческу. Фанати скандували: "Суркіси – ганьба "Динамо".

Унаслідок тиску фанатів Луческу подав у відставку, проте президент "Динамо" Ігор Суркіс не прийняв її.

Під керівництвом Луческу "Динамо" виграло два матчі – у донецького "Олімпіка" та "Шахтаря".