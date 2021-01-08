Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович откровенно признался, кто превзошел его достижения в футболе и кого считает лучшим футболистом всех времен. Им стал легендарный Диего Марадона.

Форвард "россонери" Златан Ибрагимович считает себя одним из лучших футболистов мира, но с одним из игроков не может себя сравнить. Таким футболистом стал аргентинец Диего Марадона, покинувший этот мир 25 ноября 2020-го года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Интересно Звездный швед Ибрагимович в одних трусах искупался в снегу: забавное новогоднее видео

Феномен футбола

"Для меня Победы словно наркотик. Сложно объяснить, но хочу праздновать успех на поле любой ценой. Если говорю, что на тренировках побеждал в 95% матчей, то это правда. Я вкладываю в свою игру все силы в поединках и в тренировочном процессе. Если проиграю, тогда злость переполняет меня. Выиграть титул в Серии А? Это было бы лучшим событием на свете", – заявил швед.

Нападающий клуба из Милана признался, что Роналдо был феноменальным игроком и его кумиром. Но был Марадона, которого Ибрагимович назвал лучшим футболистом всех времен. Это единственный игрок, который его превзошел.

Златан фантастически вернулся в Милан после 8-летнего перерыва. В свои 39 лет Ибрагимович переживает "вторую молодость". Благодаря своей хорошей игре получил почетную премию "Легенда года".

Соглашение футболиста с Миланом рассчитано до лета 2021-го года, но в контракте есть пункт пролонгации еще на год.

На протяжении 2010/12 годов Златан выступал за клуб из Милана. За этот период швед 42 раза огорчал голкиперов соперников.

В этом сезоне шведский нападающий провел в "черно-красной" футболке 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и дважды ассистировал партнерам по команде.

Смерть Марадоны: кратко

После празднования своего 60-летия Марадона попал в больницу с депрессией. После детального обследования в голове футболиста было обнаружено кровоизлияние в мозг. 12 ноября его успешно прооперировали и выписали.

Сердце Диего перестало биться 25-го ноября из-за острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Его главный орган был увеличен в два раза. Такое известие шокировало футбольный мир и не только. Тысячи людей пришли в последний раз попрощаться с аргентинской звездой.

Огромное количество спортсменов выложили соболезнования в соцсетях и трогательными поступками на футбольном поле. После смерти стадион Наполи был переименован в честь нападающего. А Месси трогательно посвятил гол легенде, подняв футболку Барселоны, где под ней была оригинальная футболка Марадоны в Ньюеллс Олд Бойз. Оба начинали карьеру в этой команде. Именно с Диего сравнивают Лео.