Шведський нападник Мілана Златан Ібрагімович відверто зізнався, хто перевершив його досягнення у футболі та кого вважає найкращим футболістом всіх часів. Ним став легендарний Дієго Марадона.

Форвард "россонері" Златан Ібрагімович вважає себе одним із найкращих футболістів світу, але з одним із гравців не може себе порівняти. Таким футболістом став аргентинець Дієго Марадона, який покинув цей світ 25 листопада 2020-го року, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Феномен футболу

"Для мене перемоги немов наркотик. Складно пояснити, але хочу святкувати успіх на полі за будь-яку ціну. Якщо говорю, що на тренуваннях перемагав у 95% матчів, то це правда. Я вкладаю у свою гру всі сили у поєдинках та у тренувальному процесі. Якщо програю, тоді злість переповнює мене. Виграти титул в Серії А? Це було б найкращою подією на світі", – заявив швед.

Нападник клубу з Мілана зізнався, що Роналдо був феноменальним гравцем та його кумиром. Але був Марадона, якого Ібрагімович назвав найкращим футболістом всіх часів. Це єдиний гравець, який його перевершив.

Златан фантастично повернувся у Мілан після 8-річної перерви. У свої 39 років Ібрагімович переживає "другу молодість". Завдяки своїй хорошій грі здобув почесну премію "Легенда року".

Угода футболіста з Міланом розрахована на літа 2021-го року, але у контракті є пункт пролонгації ще на рік.

Протягом 2010/12 років Златан виступав за клуб з Мілана. За цей період швед 42 рази засмучував голкіперів суперників.

У цьому сезоні шведський нападник провів у "чорно-червоній" футболці 10 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та двічі асистував партнерам по команді.

Смерть Марадони: коротко

Після святкування свого 60-річчя Марадона потрапив у лікарню з депресією. Після детального обстеження у голові футболіста був виявлений крововилив у мозок. 12 листопада його успішно прооперували й виписали.

Серце Дієго перестало битись 25-го листопада через гострий набряк легень, викликане загостренням хронічної серцевої недостатності. Його головний орган був збільшений у два рази. Така звістка шокувала футбольний світ і не тільки. Тисячі людей прийшли востаннє попрощатись з аргентинською зіркою.

Величезна кількість спортсменів виклали співчуття у соцмережах та зворушливими вчинками на футбольному полі. Після смерті стадіон Наполі був перейменований на честь нападника. А Мессі зворушливо присвятив гол легенді, підійнявши футболку Барселони, де під нею була оригінальна футболка Марадони у Ньюеллс Олд Бойз. Обоє розпочинали кар'єру у цій команді. Саме з Дієго порівнюють Лео.