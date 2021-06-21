Кто лучший и худший игрок Украины в матче с Австрией

Известный статистический портал Whoscored подвел итоги матча 3-го тура группового раунда Евро-2020 Украина – Австрия (0:1).
Роман Яремчук, который забивал в первых двух матчах Украины на Евро-2020, признан худшим игроком нашей национальной команды в поединке с Австрией.
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Аналитики поставили Яремчуку 5,8 балла – самую низкую оценку среди игроков украинской сборной. Самая высокая (6,9) досталась вратарю Георгию Бущану.
Игрок матча – австриец Давид Алаба с оценкой 8,0.
Украина – Австрия: оценки Whoscored
Украина – Австрия: главное о матче
- Сборная Украины завершила выступление на групповом этапе поражением Австрии (1:0). За весь матч наши игроки нанесли всего 5 ударов против 18 в Австрии.
- Также "сине-желтые" проиграли Нидерландам (3:2) и одолели Северную Македонию (2:1). Украина заняла 3 место в группе C.
- Сборная Австрии в 1/8 финала уже 26 июня встретится с Италией. Украина сохраняет шансы на плей-офф как одна из лучших команд, занявших третье место.