Роман Яремчук, который забивал в первых двух матчах Украины на Евро-2020, признан худшим игроком нашей национальной команды в поединке с Австрией.

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Аналитики поставили Яремчуку 5,8 балла – самую низкую оценку среди игроков украинской сборной. Самая высокая (6,9) досталась вратарю Георгию Бущану.

Игрок матча – австриец Давид Алаба с оценкой 8,0.

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