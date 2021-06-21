Роман Яремчук, який забивав у перших двох матчах України на Євро-2020, визнаний найгіршим гравцем нашої національної команди в поєдинку з Австрією.

До теми Україна – Австрія: УЄФА визначила найкращого гравця матчу

Аналітики поставили Яремчуку 5,8 бала – найнижчу оцінку серед гравців української збірної. Найвища (6,9) дісталася воротареві Георгію Бущану.

Гравець матчу – австрієць Давід Алаба з оцінкою 8,0.

Україна – Австрія: оцінки Whoscored

Україна – Австрія: головне про матч