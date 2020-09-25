Кто лучший футболист Суперкубка УЕФА – он стал самым титулованным игроком Германии
24 сентября состоялся матч за Суперкубок УЕФА, где встретились победитель Лиги Европы "Севилья" и обладатель трофея Лиги чемпионов "Бавария". Мюнхенцы дожали соперника в экстратайме, а лучшим игроком стал атакующий полузащитник, выступающий за "Баварию" уже в течение 10 лет.
Лучшим игроком в поединке стал воспитанник "Баварии" Томас Мюллер, который и получил награду, пишет 24 канал.
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Лучший игрок матча
31-летний игрок сборной Германии отыграл все 120 минут. Немец не отметился результативными действиями в матче, но организовал немало атак на ворота испанской "Севильи".
Для форварда этот трофей стал 26 в футбольной карьере. Такое же количество кубков у его бывшего партнера по команде Бастиана Швайнштайгера, который до этого был самым успешным немецким футболистом.
- Мюллер – воспитанник "Баварии". С 2007 года выступал за клуб "Бавария II". За главную команду дебютировал летом 2008 года. В первом есть сезоне закрепился в основе команды, несмотря даже на возвращение на поле таких конкурентов как Франк Рибери и Арьен Роббен.
- После зимней паузы Томас принял участие во всех матчах мюнхенцев.
- За свои первые десять сезонов выступлений за команду (2008/18) принял участие в 440 матчах во всех турнирах, включая 286 игр Бундеслиги, в которых 175 раз отмечался забитыми голами (104 мяча в Бундеслиге).