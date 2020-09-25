24 сентября состоялся матч за Суперкубок УЕФА, где встретились победитель Лиги Европы "Севилья" и обладатель трофея Лиги чемпионов "Бавария". Мюнхенцы дожали соперника в экстратайме, а лучшим игроком стал атакующий полузащитник, выступающий за "Баварию" уже в течение 10 лет.

Лучшим игроком в поединке стал воспитанник "Баварии" Томас Мюллер, который и получил награду, пишет 24 канал.

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Лучший игрок матча

31-летний игрок сборной Германии отыграл все 120 минут. Немец не отметился результативными действиями в матче, но организовал немало атак на ворота испанской "Севильи".

Для форварда этот трофей стал 26 в футбольной карьере. Такое же количество кубков у его бывшего партнера по команде Бастиана Швайнштайгера, который до этого был самым успешным немецким футболистом.