24 вересня відбувся матч за Суперкубок УЄФА, де зустрілись переможець Ліги Європи "Севілья" та володар трофею Ліги чемпіонів "Баварія". Мюнхенці дотиснули суперника у екстратаймі, а найкращим гравцем став атакувальний півзахисник, який виступає за "Баварію" вже протягом 10 років.

Найкращим гравцем у поєдинку став вихованець "Баварії" Томас Мюллер, який і отримав відзнаку, пише 24 канал.

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Найкращий гравець матчу

31-річний гравець збірної Німеччини відіграв усі 120 хвилин. Німець не відзначився результативними діями у матчі, але організував чимало атак на ворота іспанської "Севільї".

Для форварда цей трофей став 26 у футбольній кар'єрі. Така ж кількість кубків у його колишнього партнера по команді Бастіана Швайнштайгера, який до цього був найбільш успішним німецьким футболістом.