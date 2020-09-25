Хто найкращий футболіст Суперкубка УЄФА – він став найтитулованішим гравцем Німеччини
24 вересня відбувся матч за Суперкубок УЄФА, де зустрілись переможець Ліги Європи "Севілья" та володар трофею Ліги чемпіонів "Баварія". Мюнхенці дотиснули суперника у екстратаймі, а найкращим гравцем став атакувальний півзахисник, який виступає за "Баварію" вже протягом 10 років.
Найкращим гравцем у поєдинку став вихованець "Баварії" Томас Мюллер, який і отримав відзнаку, пише 24 канал.
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Найкращий гравець матчу
31-річний гравець збірної Німеччини відіграв усі 120 хвилин. Німець не відзначився результативними діями у матчі, але організував чимало атак на ворота іспанської "Севільї".
Для форварда цей трофей став 26 у футбольній кар'єрі. Така ж кількість кубків у його колишнього партнера по команді Бастіана Швайнштайгера, який до цього був найбільш успішним німецьким футболістом.
- Мюллер – вихованець "Баварії". З 2007 року виступав за клуб "Баварія II". За головну команду дебютував влітку 2008 року. У першому є сезоні закріпився в основі команди, незважаючи навіть на повернення на поле таких конкурентів як Франк Рібері і Ар'єн Роббен.
- Після зимової паузи Томас взяв участь у всіх матчах мюнхенців.
- За свої перші десять сезонів виступів за команду (2008/18) взяв участь у 440 матчах в усіх турнірах, включаючи 286 ігор Бундесліги, в яких 175 разів відзначався забитими голами (104 м'ячі у Бундеслізі).