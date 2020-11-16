Лідер київського "Динамо" Віктор Циганков 15 листопада відсвяткував 23-й день народження. З нагоди дня народження Циганкова київський клуб порівняв Віктора з легендою "Динамо" Андрієм Шевченком.

"Динамо" порівняло Циганкова та Шевченка до моменту, коли їм виповнилося 23 роки. Про це повідомляє 24 канал.

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Порівняння Циганкова і Шевченка

До цього віку Циганков встиг зіграти 168 матчів за "Динамо" проти 117 в Андрія Шевченка. Також в активі Віктора більше голів – 65 проти 60 в Андрія Шевченка.

Однак у Шевченка кращий середній показник. Зокрема, у середньому за гру Шевченко забив 0,51 гола. Натомість Циганков – 0,38 гола.

Наразі Віктор Циганков має змогу грати під орудою Андрія Шевченка, який очолює збірну України з футболу.

Трофеї Циганкова та Шевченка у "Динамо"

З "Динамо" Циганков виграв тільки 4 трофеї: тричі Суперкубок України та одного разу – Кубок України.

Натомість Шевченко з "Динамо" виграв 9 трофеїв. З 1994 до 1999 року Шевченко 5 разів ставав чемпіоном України та тричі виграв Кубок України.

У 2011 році після повернення у "Динамо" Шевченко виграв Суперкубок України.