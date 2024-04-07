Интерес к израильскому футболисту проявляют житомирское Полесье и львовские Карпаты. Несмотря на это 24-летний левый вингер имеет действующий контракт с Бейтаром до конца июня 2026-го года. Поэтому за трансфер израильтянина точно придется заплатить.

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Кто интересуется израильтянином

Трансферная стоимость Ярдена Шуа составляет 1,4 миллиона евро (данные Transfermarkt).

В текущем сезоне-2023/2024 Шуа провел уже за израильский клуб 30 матчей, в которых отметился 10 голами и 8 ассистами.

К слову, Бейтар из Иерусалима занимает 10-ю позицию после 27-ми туров местного чемпионата. Уже 13 апреля клуб Шуа сыграет в группе на выбывание против Хапоэля Хадеры.

Отметим, что Полесье проваливает вторую часть сезона УПЛ-2023/2024. "Волки" еще не выиграли в 2024-м году ни одного матча – 5 поражений и одна ничья с Рухом (1:1). 4 апреля житомирский клуб вылетел из Кубка Украины на стадии полуфинала. Обидчиком Полесья стала полтавская Ворскла (0:1).

Полесье идет с 33 пунктами на 6-м месте турнирной таблицы УПЛ.

Что касается Карпат, то команда Мирона Маркевича борется за повышение класса в Первой лиге Украины. После 21-го тура "львы" лидируют в турнирной таблице, набрав 54 балла. 6 апреля "зелено-белые" одержали домашнюю победу со счетом 3:1 над Мариуполем.

Что известно о Ярдене Шуа