Інтерес до ізраїльського футболіста проявляють житомирське Полісся та львівські Карпати. Попри це 24-річний лівий вінгер має чинний контракт із Бейтаром до кінця червня 2026-го року. Тому за трансфер ізраїльтянина точно доведеться заплатити.

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Хто цікавиться ізраїльтянином

Трансферну вартість Ярдена Шуа складає 1,4 мільйона євро (дані Transfermarkt).

У поточному сезні-2023/2024 Шуа провів вже за ізраїльський клуб 30 матчів, у яких відзначився 10 голами та 8 асистами.

До слова, Бейтар із Єрусалима посідає 10-ту позицію після 27-ми турів місцевого чемпіонату. Вже 13 квітня клуб Шуа зіграє у групі на вибування проти Хапоеля Хадери.

Відзначимо, що Полісся провалює другу частину сезону УПЛ-2023/2024. "Вовки" ще не виграли у 2024-у році жодного матчу – 5 поразок та одна нічия із Рухом (1:1). 4 квіня житомирський клуб вилетів із Кубка України на стадії півфіналу. Кривдником Полісся стала полтавська Ворскла (0:1).

Полісся йде із 33 пунктами на 6-му місці турнірної таблиці УПЛ.

Щодо Карпат, то команда Мирона Маркевича бореться за підвищення класу у Першій лізі України. Після 21-го туру "леви" лідирують у турнірній таблиці, набравши 54 бали. 6 квітня "зелено-білі" здобули домашню перемогу з рахунком 3:1 над Маріуполем.

Що відомо про Ярдена Шуа