Украинская сборная будет представлена 8 биатлонистами – по четыре в женской и мужской гонке преследования. Первыми на старт выйдут женщины.

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Юлия Джима стала лучшей среди украинок в спринте – 20-я позиция и отставание от победительницы предыдущей гонки из Италии Доротеи Вирер в 1 минуту и 9 секунд.

В 2-минутное отставание уложилось сразу три украинки. С худшей позиции будет стартовать Анастасия Меркушина – с 55-й строчки.

Состав сборной Украины на женское преследование

20. Юлия Джима +1:09

32. Елена Белосюк +1:29

44. Александра Меркушина +1:51

55. Анастасия Меркушина +2:14

Обратите внимание! Женская гонка преследования начнется в 14:00 (по киевскому времени).

Только один представитель мужской сборной Украины не пробился в преследование по итогам спринта. Артем Тищенко, финишировавший в предыдущей гонке лишь в 85-м, может наблюдать за своими партнерами по команде только за пределами итальянской трассы.

Первым в контактную гонку вступит опытный Артем Прима, который стартует под 31-м номером и с 2-минутным отставанием.

Состав Украины на мужскую гонку

31. Артем Прима +2:09

41. Антон Дудченко +2:28

44. Денис Насыко +2:30

56. Тарас Лесюк +2:54

Важно! Старт мужского преследования в 16:00 (по Киеву).

На этапе Кубка мира в Италии поклонники биатлона увидят еще две традиционные эстафеты, которые состоятся 22 января.