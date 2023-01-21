Украинская сборная будет представлена 8 биатлонистами – по четыре в женской и мужской гонке преследования. Первыми на старт выйдут женщины.
Читайте также Украинская биатлонистка рассказала, как чуть не умерла до финиша во время спринта в Италии
Юлия Джима стала лучшей среди украинок в спринте – 20-я позиция и отставание от победительницы предыдущей гонки из Италии Доротеи Вирер в 1 минуту и 9 секунд.
В 2-минутное отставание уложилось сразу три украинки. С худшей позиции будет стартовать Анастасия Меркушина – с 55-й строчки.
Состав сборной Украины на женское преследование
20. Юлия Джима +1:09
32. Елена Белосюк +1:29
44. Александра Меркушина +1:51
55. Анастасия Меркушина +2:14
Только один представитель мужской сборной Украины не пробился в преследование по итогам спринта. Артем Тищенко, финишировавший в предыдущей гонке лишь в 85-м, может наблюдать за своими партнерами по команде только за пределами итальянской трассы.
Первым в контактную гонку вступит опытный Артем Прима, который стартует под 31-м номером и с 2-минутным отставанием.
Состав Украины на мужскую гонку
31. Артем Прима +2:09
41. Антон Дудченко +2:28
44. Денис Насыко +2:30
56. Тарас Лесюк +2:54
На этапе Кубка мира в Италии поклонники биатлона увидят еще две традиционные эстафеты, которые состоятся 22 января.