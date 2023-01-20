Анна Кривонос стала одной из пяти представительниц Украины в женском спринте. К сожалению, 25-летняя биатлонистка показала худший среди украинок результат – лишь 83 место.
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Кривонос: Едва дожила до финиша
После финиша Кривонос рассказала ужасные детали во время прохождения спринта. Анна пожаловалась на критическое самочувствие, ухудшившееся из-за высоты в Антхольц-Антерсельве.
Ей было даже сложно поднять голову, а на двух огневых рубежах Анна промахнулась по одному разу.
Погода холодная, а бежалось жарко и тяжело. Из-за высоты, честно говоря, чуть не умерла до финиша. Мой организм отрицательно воспринимает ее. Так всегда было. Но я не думала, что будет так плохо, едва дожила до финиша. Даже не увидела, какой финишировала. Не могла даже поднять глаз, так тяжело,
– призналась Анна.
"На стрельбе лежал один промах, тяжело было, пока подошла, успокоила дыхание. А стоя даже не помню каким еще раз промазала, потому что у меня уже звездочки в глазах были. Очень было тяжело", - добавила биатлонистка.
Также Анна рассказала о поддержке украинских болельщиков в Италии.
"Не видела, но слышала наших болельщиков. Я уже с конца первого круга глаз не могла поднять просто. Но слышала, что покрикивали", – ответила Кривонос.
Другие результаты украинок в спринте: Елена Белосюк (32-я, 0+1), Александра Меркушина (44-я, 0+0) и Анастасия Меркушина (55-я, 1+1).
- 20 января этап Кубка мира в Антхольце-Антерсельве продолжится мужским спринтом. Украину в этой гонке представят пять биатлонистов – Антон Дудченко (№2), Артем Прима (№5), Тарас Лесюк (№52), Денис Насыко (№82) и Артем Тищенко (№90).
- Начало мужской гонки в 15:30 (по киевскому времени).
- В течение 21 – 22 января ценителей биатлона ждут две гонки преследования и две традиционные эстафеты.