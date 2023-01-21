Українська збірна буде представлена 8 біатлоністами – по чотири у жіночій та чоловічій гонці переслідування. Першими на старт вийдуть жінки.

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Юлія Джима стала найкращою серед українок у спринті – 20-та позиція та відставання від переможниці попередньої гонки з Італії Доротеї Вірер в 1 хвилину та 9 секунд.

У 2-хвилинне відставання вклалось одразу три українки. З найгіршої позиції стартуватиме Анастасія Меркушина – із 55-ї сходинки.

Склад збірної України на жіноче переслідування

20. Юлія Джима +1:09

32. Олена Білосюк +1:29

44. Олександра Меркушина +1:51

55. Анастасія Меркушина +2:14

Зверніть увагу! Жіноча гонка переслідування розпочнеться о 14:00 (за київським часом).

Лише один представник чоловічої збірної України не пробився у переслідування за підсумками спринту. Артем Тищенко, який фінішував у попередній гонці лише 85-м, може спостерігати за своїми партнерами по команді лише за межами італійської траси.

Першим у контактну гонку вступить досвідчений Артем Прима, який стартуватиме під 31-м номером та з 2-хвилинним відставанням.

Склад України на чоловічу гонку

31. Артем Прима +2:09

41. Антон Дудченко +2:28

44. Денис Насико +2:30

56. Тарас Лесюк +2:54

Важливо! Старт чоловічого переслідування о 16:00 (за Києвом).

На етапі Кубка світу в Італії прихильники біатлону побачать ще дві традиційні естафети, які відбудуться 22 січня.