Дочь Шойгу, тренер Динамо и неудачник Лиги чемпионов: кто из спортсменов попал под санкции
Источник:Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против российских спортсменов и чиновников.
В списке 87 человек, попавших под санкции СНБО от 15 апреля 2023 года. Это граждане России, Белоруссии и Украины, и они связаны со спортом. К каждому из них применено 15 видов ограничительных мер сроком от пяти до 50 лет.
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Среди наиболее знаковых попавших в этот список – двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Или Ксения Шойгу. Она возглавляет федерацию триатлона России. А также есть дочерью российского министра обороны Сергея Шойгу.
Также под санкции попал и президент федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов. Он, кроме того, еще и член наблюдательного совета ЦСКА. В целом большинство российских спортсменов или функционеров – это как раз члены ЦСКА.
В списке также не менее известный персонаж – Игорь Акинфеев. Это вратарь футбольного клуба ЦСКА, которому принадлежит антирекорд Лиги чемпионов по матчам с пропущенными голами – пропускал голы в 43 матчах подряд (85 голов). Также он дважды забивал голы в свои ворота в матчах Лиги чемпионов.
Еще один известный в прошлом вратарь – Сергей Овчинников. Он, к слову, в 2008 – 2009 годах работал помощником тренера киевского Динамо Юрия Семина.
Что касается теннисистки Анастасии Гасановой, то она известна тем, что в конце 2022 года открыто выступила с кремлевскими "оправданиями" войны в Украине. Но в WTA даже после этого не решились отстранить ее от соревнований. При этом, что до 2014 года Гасанова тренировалась в Одессе. И даже к началу сезона 2022 она готовилась в Киеве.
Кто из россиян попал под санкции СНБО 15 апреля 2023 года
- Футбол: Игорь Акинфеев, Юрий Газинский, Вениамин Мандрыкин, Динияр Билялетдинов, Сергей Овчинников.
- Фигурное катание: Илья Авербух, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Иван Букин, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Елена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Александра Степанова, Владимир Морозов, Никита Кацалапов
- Спортивная гимнастика: Светлана Хоркина, Артур Далалоян, Виктория Листунова, Мария Пасека.
- Легкая атлетика: Юлия Гущина, Дмитрий Тарабин.
- Теннис: Анастасия Гасанова, Екатерина Макарова, Александра Поспелова, Яна Сизикова, Амина Аншба.
- Хоккей: Андрей Коваленко, Максим Кузнецов, Александр Кожевников, Антон Белов
- Бокс, единоборства: Михаил Кокляев, Алексей Мазур, Алексей Папин, Артем Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новоселов, Аслан Лаппинагов, Вартерес Самургашев, Рамиль Габбасов
- Парусный спорт: Сергей Комиссаров
- Биатлон: Михаил Шашилов, Светлана Ишмуратова
- Лыжи: Вероника Степанова
- Плавание: Антон Чупков
- Прыжки с трамплина: Евгений Климов
- Гребля: Василиса Степанова
- Коньки/шорт-трек: Николай Гуляев
- Скалолазание: Екатерина Баращук
- Триатлон: глава федерации триатлона России Ксения Шойгу.
- Современное пятиборье: глава федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов
Три представителя в санкционном списке – граждане Беларуси. Два из них имеют отношение к спорту – это министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и легкоатлет Максим Недосеков. Третий – это сенатор Олег Романов.
Еще шесть представителей в санкционном списке – официально граждане Украины. Это лица, своими действиями открыто поддерживающие вооруженную агрессию России против Украины: Сергей Гаврильчук, Михаил Голубович, Виктор Пудак, Даниил Степанков, Владимир Тараненко и Николай Ермоленко.