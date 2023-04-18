В списке 87 человек, попавших под санкции СНБО от 15 апреля 2023 года. Это граждане России, Белоруссии и Украины, и они связаны со спортом. К каждому из них применено 15 видов ограничительных мер сроком от пяти до 50 лет.

Достойно внимания Известны фамилии и количество: за кого из украинских спортсменов взялась СБУ и почему

Среди наиболее знаковых попавших в этот список – двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Или Ксения Шойгу. Она возглавляет федерацию триатлона России. А также есть дочерью российского министра обороны Сергея Шойгу.

Также под санкции попал и президент федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов. Он, кроме того, еще и член наблюдательного совета ЦСКА. В целом большинство российских спортсменов или функционеров – это как раз члены ЦСКА.

В списке также не менее известный персонаж – Игорь Акинфеев. Это вратарь футбольного клуба ЦСКА, которому принадлежит антирекорд Лиги чемпионов по матчам с пропущенными голами – пропускал голы в 43 матчах подряд (85 голов). Также он дважды забивал голы в свои ворота в матчах Лиги чемпионов.

Еще один известный в прошлом вратарь – Сергей Овчинников. Он, к слову, в 2008 – 2009 годах работал помощником тренера киевского Динамо Юрия Семина.

Что касается теннисистки Анастасии Гасановой, то она известна тем, что в конце 2022 года открыто выступила с кремлевскими "оправданиями" войны в Украине. Но в WTA даже после этого не решились отстранить ее от соревнований. При этом, что до 2014 года Гасанова тренировалась в Одессе. И даже к началу сезона 2022 она готовилась в Киеве.

Кто из россиян попал под санкции СНБО 15 апреля 2023 года

Футбол: Игорь Акинфеев, Юрий Газинский, Вениамин Мандрыкин, Динияр Билялетдинов, Сергей Овчинников.

Фигурное катание: Илья Авербух, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Иван Букин, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Елена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Александра Степанова, Владимир Морозов, Никита Кацалапов

Спортивная гимнастика: Светлана Хоркина, Артур Далалоян, Виктория Листунова, Мария Пасека.

Легкая атлетика: Юлия Гущина, Дмитрий Тарабин.

Теннис: Анастасия Гасанова, Екатерина Макарова, Александра Поспелова, Яна Сизикова, Амина Аншба.

Хоккей: Андрей Коваленко, Максим Кузнецов, Александр Кожевников, Антон Белов

Бокс, единоборства: Михаил Кокляев, Алексей Мазур, Алексей Папин, Артем Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новоселов, Аслан Лаппинагов, Вартерес Самургашев, Рамиль Габбасов

Парусный спорт: Сергей Комиссаров

Биатлон: Михаил Шашилов, Светлана Ишмуратова

Лыжи: Вероника Степанова

Плавание: Антон Чупков

Прыжки с трамплина: Евгений Климов

Гребля: Василиса Степанова

Коньки/шорт-трек: Николай Гуляев

Скалолазание: Екатерина Баращук

Триатлон: глава федерации триатлона России Ксения Шойгу.

Современное пятиборье: глава федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов

Важно! Это не первый раз Украина налагает санкции на российских спортсменов. В декабре 2022 года Верховная Рада наложила санкции на 56 спортсменов – 55 россиян и украинца Анатолия Тимощука.

Три представителя в санкционном списке – граждане Беларуси. Два из них имеют отношение к спорту – это министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и легкоатлет Максим Недосеков. Третий – это сенатор Олег Романов.

Еще шесть представителей в санкционном списке – официально граждане Украины. Это лица, своими действиями открыто поддерживающие вооруженную агрессию России против Украины: Сергей Гаврильчук, Михаил Голубович, Виктор Пудак, Даниил Степанков, Владимир Тараненко и Николай Ермоленко.