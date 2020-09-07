Команда Андрея Шевченко потерпела фиаско в матче Лиги наций на выезде против испанцев со счетом 4:0. В последний раз Украина проигрывала почти два года назад.

Как разворачивались события

Испанцы открыли счет уже на третьей минуте – Кривцов в штрафной сбил 17-летнего нападающего испанской сборной Фати. Пенальти точно пробил Рамос, Пятов хоть и среагировал на удар, но отразить не смог. Вскоре счет удвоился – дублем отметился Рамос, который ударом головой перебросил Пятова, пишет 24 канал.

Как это было: Украина потерпела разгромное поражение от Испании в матче Лиги наций – видео

Впоследствии Фати довел счет до разгромного на 32 минуте. Подопечные Андрея Шевченко после этого упали духом и не смогли ответить хотя бы голом престижа. Точку в матче испанцы поставили уже на 84 минуте – "круглого" забил Торрес.

Испания – Украина: главное о поражении

За весь матч украинцы нанесли лишь два удара в створ ворот соперников. На 41-й минуте это сделал Михайличенко, а на 90+2 минуте – Яремчук.

Это поражение стало самым крупным для сборной Украины под руководством Шевченко. До этого украинцы проиграли Словакии (4:1) 16 ноября 2018 года в матче Лиги наций, который для команды ничего не решал. После этого команда 12 матчей не проигрывала, из них восемь раз выиграла и четыре раза сыграла вничью.