Команда Андрія Шевченка зазнала фіаско в матчі Ліги націй на виїзді проти іспанців з рахунком 4:0. В останній раз Україна програвала майже два роки тому.

Як розгорталися події

Іспанці відкрили рахунок вже на третій хвилині – Кривцов у штрафному майданчику збив 17-річного нападника іспанської збірної Фаті. Пенальті точно пробив Рамос, Пятов хоч і зреагував на удар, але відбити не зміг. Незабаром рахунок подвоївся – дублем відзначився Рамос, який ударом головою перекинув Пятова, пише 24 канал.

Як це було: Україна зазнала розгромної поразки від Іспанії у матчі Ліги націй – відео

Згодом Фаті довів рахунок до розгромного на 32 хвилині. Підопічні Андрія Шевченка після цього впали духом і не змогли відповісти хоча б голом престижу. Крапку у матчі іспанці поставили вже на 84 хвилині – "круглого" забив Торрес.

Іспанія – Україна: головне про поразку

За весь матч українці завдали лише два удари в площину воріт суперників. На 41-й хвилині це зробив Михайліченко, а на 90+2 хвилині – Яремчук.

Ця поразка стала найбільшою для збірної України під керівництвом Шевченка. До цього українці програли Словаччині (4:1) 16 листопада 2018 року у матчі Ліги націй, який для команди нічого не вирішував. Після цього команда 12 матчів не програвала, з них вісім разів виграла та чотири рази зіграла внічию.