В июне 2023 года Сергей Ребров возглавил сборную Украины по футболу. 24 Канал вспомнил тех, кто дебютировал за национальную команду именно при каденции Сергея Станиславовича.

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"Черный кот" Назарий Русин

Свои выступления за украинские сборные Назарий начал еще в 2015 году. 21 марта этого года футболист дебютировал в составе национальной команды U-17 на юношеском чемпионате Европы против Италии. Тогда поединок окончился минимальной победой соперников (0:1).



Назарий Русин / Фото УАФ

Также привлекался к матчам U-18, U-19, U-21. В 2023 году Сергеем Ребровым было принято решение вызвать в главную команду Русина. Причиной дебютного приглашения стала срочная потребность заменить тогда получил травму Романа Яремчука. Однако нападавшего так и не выпустили на поле.

В октябре того же года Назария вновь вызвали в главную команду страны вместо травмированного капитана Андрея Ярмоленко. Но футболист снова не получил ни минуты игровой практики от Реброва.

Переезд в Англию

В 25 лет Назарий переехал в Англию, ведь подписал контракт до 2027 года с Сандерлендом, который выступает во втором дивизионе. Также у опции есть пролонгация сотрудничества еще на год.

Переезд по словам парня показался трудным. На это влияли разные факторы как иностранный язык или левостороннее движение. Также Русин в одном из своих интервью рассказал о своем обеспечении и помощи от клуба: "Клуб выделил средства на переезд и предоставили людей, которые могут помочь найти машину. Однако по финансам машину купил за собственные средства и дом будет содержать за свои же деньги".

С момента перехода провел за "черных кошек" 14 матчей, в которых забил гол и отдал ассист.

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"Горняк" Егор Назарина

26-летний полузащитник Шахтера начинавший свое становление в футболе в академии киевского Динамо. Тогда перебрался в Днепр, где поиграл за разные команды и уже в 2019-м присоединился к взрослой команде днепрян.



Егор Назарина / Фото УАФ

Поиграл в аренде во львовских Карпатах. Также имеет за своей спиной опыт выступлений за границей. В свое время был футболистом бельгийского Антверпена. Летом 2020-го вернулся в Украину, где подписал контракт с Зарей Луганск.

С сентября 2022 года является игроком донецкого Шахтера за который уже отыграл 40 матчей (3 гола и 1 результативная передача). В прошлом сезоне-2022/2023 вместе с "горняками" стал чемпионом Украины.

К слову. Имеет действующий контракт с Шахтером до конца июня 2027 года.

В сентябре 2023 года дебютировал за сборную Украины в матче квалификации ЧЕ против Англии. Однако провел на поле всего одну минуту. В своем втором поединке за сине-желтую команду отыграл 23 минуты (против Мальты).

Максим Таловеров

Сергей Реброва вызвал защитника на отборочный матч на Евро-2024 против Италии. Однако на поле в сине-желтой футболке Таловеров вышел только в тайном поединке против польской Лехии (2:0).



Максим Таловеров против Михаила Мудрика / Фото УАФ

До этого Максим был капитаном и одним из лидеров молодежной сборной Украины (21 поединок).

Свою футбольную карьеру уже 23-летний игрок начинал в структуре Шахтера Арсенала Киев и донецкого Олимпика.

Зимой 2019 поехал строить карьеру в Чехию. В феврале 2023-го украинца арендовал австрийский ЛАСК, а затем продлил арендное соглашение. В конце текущего сезона-2023/2024 может вернуться к пражской Славии, которой принадлежит его контракт (до конца 2026-го). Однако у ЛАСК есть опция выкупа соглашения футболиста.

В этом сезоне-2023/2024 провел 20 матчей, в которых забил гол.

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Динамовец Владислав Дубинчак

Вместе с Таловеровым дебютный вызов в сборную Реброва получил фланговый защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак. До этого защитник поиграл за разные возрастные сборные Украины.



Александр Сваток и Владислав Дубинчак (справа) / Фото УАФ

С января 2022-го года Дубинчак регулярно выступает за Динамо питомцем которого он является. В этом сезоне Владислав принял участие в 19-ти матчах во всех турнирах (3 ассиста). В общей сложности в бело-синей футболке первой команды киевлян провел уже 47 поединков.

В своей карьере поиграл в аренде за Днепр-1 киевский Арсенал и львовские Карпаты (с июля 2019 по конец июня 2020).

Соглашается с Динамо, которая истекает в конце июня 2025-го года.

"Стена" в обороне днепрян Александр Сваток

Свой путь в сборных игрок начал с 2012 года. Сначала Александр играл за U-18, а затем за U-19 и U-21, где был капитаном команды.

В главную команду футболист попал в 2023 году. Защитника Днепра-1 перевели из резервного списка в основной. Дебютировал за "сине-желтых" 26 марта в игре против Англии, в которой команда Реброва проиграла на выезде "трем львам" 2:0. В том матче Сваток отыграл все 90 минут.

В общей сложности провел за главную команду страны уже 5 поединков, в которых пока еще не отличался результативными действиями.

Переезд из Каменского в Днепр

Безусловно, знаковым событием в карьере Сватка считается этот переезд. Его Александр характеризует не трудным, а наоборот интересным. Таким же как и выдался первый матч за команду Днепр-1: "Это был матч Лиги Европы и он ничего не решал. Мне за 2 дня до игры сказали быть готовым, а я даже до этого не имел тренировок с основной командой. Я был удивлен это было неожиданно".



Александр Сваток / Фото УАФ

В 2014-м впервые переехал из структуры Днепра в луцкую Волыню, но только на правах аренды. После возвращения отыграл за днепрян еще три года и в 2017 подписал контракт с луганской Зарей.

В феврале 2019-го попробовал по вкусу хорватский футбол став футболистом Хайдука. В Хорватии Александр играющий на позиции центрбека провел 19 матчей (5 желтых карточек).

Но уже в январе 2020-го вернулся в Украину, где заключил соглашение с Днепром-1 (до конца 2025-го года).

Когда сыграет сборная Украины

Уже 21 марта сборная Реброва сыграет в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. В одном из интервью главный тренер "сине-желтых" анонсировал появление новых футболистов в национальной команде. Поэтому не исключено, что уже весной поклонники сборной Украины увидят новые лица.

Напомним. В 2021 году в отборе на ЧМ украинцы с боснийцами сыграли во Львове. Матч завершился ничьей (1:1). На выезде сборная под руководством еще возглавляющего ныне Александра Петракова Армению победила со счетом (0:2).

В случае победы Украины сыграет в финале плей-офф (26 марта) против победителя матча Израиль Исландия, который тоже состоится 21 марта. Подопечные Реброва будут хозяевами поединка.