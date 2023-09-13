Звезды Саудовской Аравии приковали внимание: кто будет транслировать азиатскую Лигу чемпионов в Украине

Ближний Восток провел громкую трансферную кампанию этим летом. Тамошний футбол приковал к себе внимание всего мира.

Азиатскую Лигу чемпионов будут транслировать в Украине. Престижный клубный турнир вот-вот начнется.

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Новые соревнования на телеэкранах

Саудовская Аравия смогла реализовать свой план, предполагавший заинтересовать болельщиков по всему миру к слежке за тамошним футболом. Командам Ближнего Востока удалось договориться со многими звездами мирового класса ( некоторые контракты выглядят действительно безумно ) и заманить их в свое состояние, что, конечно же, не могло пройти мимо любого рядового фана.

Теперь же телекомпания "Поверхность ТВ" официально сообщила о том, что ее телеканалы "Спорт 1", "Спорт 2", "Спорт 3" и "Sport 1 Baltic" в новом сезоне будут транслировать Лигу чемпионов Азии. Стоит отметить, что местный нафпрестижный клубный турнир стартует уже на следующей неделе, 18 сентября. Тогда в прямом эфире будут показаны 17 поединков.

Интересно, что в азиатских Лиге чемпионов сразятся саудовские коллективы, в составах которых выступают Криштиану Роналду, Неймар, Карим Бензема и ряд других маститых исполнителей, а конкретнее Аль-Наср, Аль-Хиляль и Аль-Иттихад. Именно участие этих коллектив на турнире и обусловило появление азиатской Лиги чемпионов на украинских телеэкранах.

Квартеты азиатской ЛЧ 2023/2024

Группа А – Пахтакор (Узбекистан), Аль-Айн (ОАЭ), Аль-Фейха (Саудовская Аравия), Ахал (Туркменистан)

Группа В – Аль-Шарджа (ОАЭ), Аль-Садд (Катар), Насаф Карши (Узбекистан), Аль-Файсали Амман (Иордания)

Группа С – Сеппахан (Иран), Аль-Иттихад (Саудовская Аравия), Аль-Кува Аль-Джавия (Ирак), АГМК (Узбекистан)

Группа D – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Навбахор Наманган (Узбекистан), Нассаджи Мазандаран (Иран), Мумбай Сити (Индия)

Группа Е – Персеполис (Иран), Аль-Наср (Саудовская Аравия), Аль-Духаиль (Катар), Истикол Душанбе (Таджикистан)

Группа F – Лайон Сити (Сингапур), Чонбук (Южная Корея), Бангкок Юнайтед (Таиланд), Китчи (Гонконг)

Группа G – Шаньдон Тайшань (Китай), Йокогама Маринос (Япония), Инчхон (Южная Корея), Кая (Филиппины)

Группа Н – Чжэцзян Гринтаун (Китай), Кофу (Япония), Бурирам Юнайтед (Таиланд), Мельбурн Сити (Австралия)

Группа I – Кавасаки Фронтале (Япония), Ульсан Хюндай (Южная Корея), Патум Юнайтед (Таиланд), Джохор ДТ (Малайзия)

Группа J – Урава (Япония), Пхонан (Южная Корея), Ханой ФК (Вьетнам), Ухань Три Таунс (Китай).

В групповой стадии тамошнего престижного клубного турнира принимают участие 40 коллективов, которые разделены на 10 групп по 4 команды. По итогам основного этапа команда-победитель каждого квартета, а также 6 лучших клубов, занявших вторые места, выходят в плей-офф раунда, где проводят лишь одну встречу "на вылет". Действующим триумфатором азиатской ЛЧ является саудовский Аль-Хиляль, одолевший в финале японскую Ураву.