Дебютный матч Реброва будет судить арбитр из Греции, уже обслуживавший поединки Украины
Источник:УАФ
12 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч против команды Германии. УЕФА назначила на юбилейную игру "Бундестима" главного арбитра из Греции.
Сборная Украины наконец-то получила нового главного тренера. Дебютный поединок во главе "сине-желтых" Сергей Ребров проведет против команды Германии.
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На матче, который состоится в Бремене, на стадионе "Везерштадионе" будет работать судейская бригада из Греции. Главным арбитром встречи УЕФА назначила 43-летнего Анастасиоса Судиропулоса.
Судейская бригада на матч Германия – Украина
- Главный арбитр: Анастасиос Судиропулос
- На линиях работают: Рейнхард Буксбаум и Хасан Кула
- Четвертый арбитр: Иоаннис Пападопулос
- Арбитр VAR: Аристотелис Диамантопулос
- Ассистент арбитра VAR: Спиридон Зампалас
Что известно об арбитре матча Германия – Украина
Анастасиос Судиропулос начал карьеру футбольного арбитра в 2009 году. Начиная с сезона 2009/10, судил поединки греческой Суперлиги. С 1 января 2011 года Сидиропулос – арбитр ФИФА. 12 октября 2012 впервые судил матч на уровне национальных сборных (Фарерские острова – Швеция). С этого времени постоянно судит поединки между европейскими сборными в отборочных циклах к чемпионату мира и Европы.
Судиропулос дважды обслуживал матчи сборной Украины в Лиге наций: с Шотландией в 2022 году (0:0) и со Словакией в 2018 году (1:0).Важно! Матч между Германией и Украиной на "Везерштадионе" начнется 12 июня в 19:00 по киевскому времени.