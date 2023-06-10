Збірна України, нарешті, отримала нового головного тренера. Дебютний поєдинок на чолі "синьо-жовтих" Сергій Ребров проведе проти команди Німеччини.
До теми Німеччина – Україна: на дебютному матчі Реброва буде аншлаг, серед гостей – президент та Кличко
На матчі, який відбудеться в Бремені на стадіоні "Везерштадіоні" працюватиме суддівська бригада з Греції. Головним арбітром зустрічі УЄФА призначила 43-річного Анастасіоса Судіропулоса.
Суддівська бригада на матч Німеччина – Україна
- Головний арбітр: Анастасіос Судіропулос
- На лініях працюватиуть: Рейнхард Буксбаум та Хасан Кула
- Четвертий арбітр: Іоанніс Пападопулос
- Арбітр VAR: Арістотеліс Діамантопулос
- Асистент арбітра VAR: Спірідон Зампалас
Що відомо про арбітра матчу Німеччина – Україна
Анастасіос Судіропулос розпочав кар'єру футбольного арбітра у 2009 році. Починаючи з сезону 2009/10 судив поєдинки грецької Суперліги. З 1 січня 2011 року Сідіропулос — арбітр ФІФА. 12 жовтня 2012 року вперше судив матч на рівні національних збірних (Фарерські острови – Швеція). З того часу постійно судить поєдинки між європейськими збірними у відбіркових циклах до чемпіонату світу та Європи.
Судіропулос двічі обслуговував матчі збірної України в Лізі націй: з Шотландією у 2022 році (0:0) та зі Словаччиною у 2018 році (1:0).