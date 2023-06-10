Сборная Украины наконец-то получила нового главного тренера. Дебютный поединок во главе "сине-желтых" Сергей Ребров проведет против команды Германии.

По теме Германия – Украина: на дебютном матче Реброва будет аншлаг, среди гостей – президент и Кличко

На матче, который состоится в Бремене, на стадионе "Везерштадионе" будет работать судейская бригада из Греции. Главным арбитром встречи УЕФА назначила 43-летнего Анастасиоса Судиропулоса.

Судейская бригада на матч Германия – Украина

Главный арбитр: Анастасиос Судиропулос

На линиях работают: Рейнхард Буксбаум и Хасан Кула

Четвертый арбитр: Иоаннис Пападопулос

Арбитр VAR: Аристотелис Диамантопулос

Ассистент арбитра VAR: Спиридон Зампалас

Что известно об арбитре матча Германия – Украина

Анастасиос Судиропулос начал карьеру футбольного арбитра в 2009 году. Начиная с сезона 2009/10, судил поединки греческой Суперлиги. С 1 января 2011 года Сидиропулос – арбитр ФИФА. 12 октября 2012 впервые судил матч на уровне национальных сборных (Фарерские острова – Швеция). С этого времени постоянно судит поединки между европейскими сборными в отборочных циклах к чемпионату мира и Европы.

Судиропулос дважды обслуживал матчи сборной Украины в Лиге наций: с Шотландией в 2022 году (0:0) и со Словакией в 2018 году (1:0).

Важно! Матч между Германией и Украиной на "Везерштадионе" начнется 12 июня в 19:00 по киевскому времени.