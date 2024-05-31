Кто будет защищать ворота Реала в финале Лиги чемпионов: окончательное решение Анчелотти

Карло Анчелотти поставил точку в вопросе голкипера на финал Лиги чемпионов. Стало известно, кому доверится наставник.

Ранее стало известно, что Андрей Лунин может пропустить финал Лиги чемпионов из-за температуры. Впоследствии украинский голкипер все же попал в заявку Реала на матч.

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Кто будет защищать ворота Реала в финале ЛЧ

Карло Анчелотти рассказал об окончательном решении по выбору голкипера на матч против Боруссии Дортмунд.

Тибо Куртуа сыграет завтра. Лунин будет на скамейке запасных,

– сообщил наставник Реала.

В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин провел 31 матч за Реал во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча и 12 поединков отыграл "на ноль".

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в 22:00 по киевскому времени.

Интересно, что появилась информация о возможном переходе Андрея Лунина в Манчестер Юнайтед. Английский клуб уже связался с Реалом, и в таком сотрудничестве заинтересованы как "красные дьяволы", так и сам украинец. Стороны договорились начать конкретные переговоры о трансфере после 1 июня.