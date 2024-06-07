Выйти из тени: чемпион мира, который дрался в андеркарде Усик – Фьюри, бросил вызов украинцу
Источник:TalkSport
Александр Усик наслаждается отдыхом после получения звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Тем временем другие боксеры вызывают обидчика Тайсона Фьюри в ринг.
Очередным таким смельчаком является чемпион мира в крузервейте по версии IBF Джей Опетая. 28-летний австралийский боксер проявил свое желание провести бой против Александра Усика.
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Хочет подраться с абсолютным чемпионом мира
Опетая признался, что уже давно следит за карьерой украинского чемпиона. В комментарии Джей вспомнил, как Усик уже становился олимпийским чемпионом в Лондоне-2012, когда ему на тот момент было всего 17 лет.
Интересно, что на тех Играх-2012 Опетая проиграл уже в своем первом бою азербайджанцу Теймуру Мамедову.
Я всегда был в тени, я всегда был очень близко, и сейчас я начинаю находиться в расцвете сил. Я больше не маленький ребенок. Теперь все это знают. Я на их радаре. Это хорошее ощущение. Усик всегда был на вершине, он всегда был первым, поэтому я бы хотел провести бой с ним,
– заявил Опетая.
Напомним, что ранее свое намерение провести бой против Усика выразил Даниэль Дюбуа, который уже встречался на одном ринге с Александром. Было это в конце августа 2023-го года. Тогда украинец в 9-м раунде "погасил свет" британскому бойцу. Теперь Дюбуа хочет взять реванш у Усика после победы над хорватом Филиппом Хрговичем.
Несмотря на эти все заявления впереди у Усика реванш с Тайсоном Фьюри. Второй поединок боксеров состоится 21 декабря 2024-го года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Главное о Джее Опетае
- 28-летний боксер из Австралии, который дебютировал на профи-ринг в возрасте 20 лет.
- В течение шести лет (с 2015-го по 2021-й) провел 21 бой (во всех победил) и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе.
- В мае 2024-го года Опетая дрался в андеркарде боя Усик – Фьюри. Тогда Джей взял реванш у Майриса Бриедиса по единогласному решению судей. Австралиец получил вакантный пояс IBF и титул от The Ring.