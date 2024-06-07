Выйти из тени: чемпион мира, который дрался в андеркарде Усик – Фьюри, бросил вызов украинцу

Александр Усик наслаждается отдыхом после получения звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Тем временем другие боксеры вызывают обидчика Тайсона Фьюри в ринг.

Очередным таким смельчаком является чемпион мира в крузервейте по версии IBF Джей Опетая. 28-летний австралийский боксер проявил свое желание провести бой против Александра Усика.

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Хочет подраться с абсолютным чемпионом мира

Опетая признался, что уже давно следит за карьерой украинского чемпиона. В комментарии Джей вспомнил, как Усик уже становился олимпийским чемпионом в Лондоне-2012, когда ему на тот момент было всего 17 лет.

Интересно, что на тех Играх-2012 Опетая проиграл уже в своем первом бою азербайджанцу Теймуру Мамедову.

Я всегда был в тени, я всегда был очень близко, и сейчас я начинаю находиться в расцвете сил. Я больше не маленький ребенок. Теперь все это знают. Я на их радаре. Это хорошее ощущение. Усик всегда был на вершине, он всегда был первым, поэтому я бы хотел провести бой с ним,

– заявил Опетая.

Напомним, что ранее свое намерение провести бой против Усика выразил Даниэль Дюбуа, который уже встречался на одном ринге с Александром. Было это в конце августа 2023-го года. Тогда украинец в 9-м раунде "погасил свет" британскому бойцу. Теперь Дюбуа хочет взять реванш у Усика после победы над хорватом Филиппом Хрговичем.

Несмотря на эти все заявления впереди у Усика реванш с Тайсоном Фьюри. Второй поединок боксеров состоится 21 декабря 2024-го года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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