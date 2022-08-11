Возвращение в Динамо или переход в Шахтер: кто ближе к подписанию капитана Зари

Капитан луганской Зари Егор Назарина в скором времени может оказаться в одном из украинских грандов. Шахтер и Динамо охотятся за талантливым футболистом.

Сложный выбор

Центральный полузащитник показывает яркую игру и даже заслужил носить капитанскую повязку в Заре. Все это привлекло внимание топовых клубов УПЛ.

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Сначала у СМИ появилась информация, что у Динамо и шахтера равны шансы переманить в свою команду Егора Назарину. Сейчас же журналист Игорь Бурбас заверил, что больше возможностей подписать капитана Зори есть у "горняков".

Трансфер Назарины в донецкий клуб очень вероятен. Киевляне пока не делают конкретных предложений по футболисту Зари.

Интересно, что Назарина является питомцем киевского Динамо, поэтому может произойти возвращение в родную команду. Контракт Егора с луганским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

Что известно о карьере Назарины