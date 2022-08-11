Сложный выбор
Центральный полузащитник показывает яркую игру и даже заслужил носить капитанскую повязку в Заре. Все это привлекло внимание топовых клубов УПЛ.
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Сначала у СМИ появилась информация, что у Динамо и шахтера равны шансы переманить в свою команду Егора Назарину. Сейчас же журналист Игорь Бурбас заверил, что больше возможностей подписать капитана Зори есть у "горняков".
Трансфер Назарины в донецкий клуб очень вероятен. Киевляне пока не делают конкретных предложений по футболисту Зари.
Интересно, что Назарина является питомцем киевского Динамо, поэтому может произойти возвращение в родную команду. Контракт Егора с луганским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.
Что известно о карьере Назарины
- В 2014-м сменил Динамо U-17 на Днепр U-19. Во вторую команду Днепра перешел в 2016-м, а через год оказался уже в главной команде днепрян.
- В 2018 году уехал за опытом в Бельгию. Назарина стал игроком Антверпена. Через некоторое время Егор снова оказался в УПЛ. Львовские Карпаты арендовали полузащитника у бельгийского клуба. В составе "львов" футболист хорошо зарекомендовал себя. После окончания аренды вернулся в Бельгию.
- В конце июля 2020 подписал контракт с Зарей.
- Напомним, что гол Назарины в составе Зари вошел в топ-10 лучших мячей Лиги конференций в сезоне-2021/2022. Этот гол был забит в шестом туре группового раунда в ворота Буде/Глимта.