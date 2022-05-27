Отличие от УЕФА

Ассоциация определила топ-10 лучших авторов глав Лиги конференций. Не обошлось в этом списке без представителя луганской Зари – Егора Назарины.

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УЕФА отметила мяч полузащитника в шестом туре группового раунда в ворота Буде/Глимта. Назарина пушечным выстрелом с дальней дистанции со штрафного поразил владения норвежцев. На 18-й минуте Зоря повела в счете 1:0. К сожалению, даже столь роскошный стандарт от Назарины не позволил луганскому клубу праздновать победу. Во втором тайме соперник сравнял цифры на табло и расписал мировую с украинцами (1:1).

Такой удар футболиста Зори занял десятую позицию рейтинга.

Автором лучшего гола стал игрок французского Марселя Димитри Пайет. Сразу за его спиной расположились Максимилиан Виттек из Витесса и Луис Синистерра из Фейенорда. Футболисты заняли второе и третье места соответственно.

Топ-10 лучших авторов голов

Димитри Пайет (Марсель) Максимилиан Виттек (Витесс) Луис Синистерра (Фейеноорд) Матан Озез (Маккаби Тель-Авив) Жорди Гомес (омония) Эдон Жегрова (Базель) Николо Дзаньоло (Рома) Лоренцо Пеллегрини (Рома) Лазарос Христодулопулос (Анортосис) Егор Назарина (Заря)

Как Назарина забил в ворота Буде/Глимта: смотрите видео

Напомним, что ту еврокубковую компанию Заря закончила как раз на стадии группового раунда. Луганский клуб занял третье место в группе "С", добыв 7 очков.

Карьера Егора Назарины в Заре