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Центральний півзахисник показує яскраву гру та вже навіть заслужив носити капітанську пов'язку у Зорі. Все це привернуло увагу топових клубів УПЛ.
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Спершу у ЗМІ з'явилась інформація, що у Динамо та шахтаря рівні шанси переманити у свою команду Єгора Назарину. Зараз же журналіст Ігор Бурбас запевнив, що більше можливостей підписати капітана Зорі є у "гірників".
Трансфер Назарини у донецький клуб є дуже ймовірним. Кияни ж наразі не роблять конкретних пропозицій по футболісту Зорі.
Цікаво, що Назарина є вихованцем київського Динамо, тому може відбутись повернення у рідну команду. Контракт Єгора з луганським клубом розрахований до кінця червня 2023 року.
Що відомо про кар'єру Назарини
- У 2014-му змінив Динамо U-17 на Дніпро U-19. У другу команду Дніпра перейшов у 2016-му, а ще через рік опинився вже у головній команді дніпрян.
- У 2018 році поїхав за досвідом у Бельгію. Назарина став гравцем Антверпена. Через деякий час Єгор знову опинився в УПЛ. Львівські Карпати орендували півзахисника у бельгійського клубу. У складі "левів" футболіст добре зарекомендував себе. Після закінчення оренди повернувся у Бельгію.
- Наприкінці липня 2020 року підписав контракт із Зорею.
- Нагадаємо, що гол Назарини у складі Зорі увійшов у топ-10 найкращих м'ячів Ліги конференцій у сезоні-2021/2022. Цей гол був забитий у шостому турі групового раунду у ворота Буде/Глімта.