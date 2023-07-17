От концерта Кобзона отделило мгновение: клуб Басты ехал после матча с Крыма, но что-то произошло

Ночью, 17 июля, Крымский мост немного загрустил. Это, конечно же, не мы, но стали известны еще интересные подробности, которые касаются посетителей из мира спорта, незаконно приехавших на временно оккупированную территорию.

16 июля произошло грубое нарушение правил ФИФА и УЕФА. В двух встречах чемпионата России впервые приняли участие два клуба из Крыма (Севастополь и Рубин Ялта), пишет 24 Канал.

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Карма почти догнала

Интересна судьба именно соперника Севастополя, которым стал СКА-Ростов. Владельцем этого клуба является известный рэпер Баста, родня которого родом из Украины, но Вася Вакуленко (настоящее имя музыканта) так и не смог осудить действия России, хотя еще в 2020 году говорил, что считает себя украинцем.

Игроки его клуба проиграли свой матч в Крыму и возвращались домой именно в то время, когда что-то произошло на Крымском мосту, в результате чего один из пролетов автомобильной части упал в воду, а еще один – заметно просел.

Двести метров не доехали до попадания ракеты или беспилотника. А ехавшая перед нами легковушка не успела проскочить... Наш водитель увидел вспышку и затормозил, а там уже обрушился пролет. Пока стояли и думали, проезжал товарный поезд с цистернами. Над ним хлопнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло. Оказалось, что это сбили второй беспилотник или ракету,

– рассказал российским СМИ один из футболистов.

Таким образом, футболисты пока избежали посещения концерта Кобзона, но это был знак – лучше не нарушать законодательство Украины и не посещать территорию украинского полуострова.