Российский футбольный союз ищет пути легализации клубов из оккупированного Крыма. Очередная попытка прошла на фоне подковерных переговоров с УЕФА.

Оккупация российскими захватчиками украинского Крыма в 2014 году разрушила местный футбол. Крымские команды уже 9 лет выступают в непонятном чемпионате, который по уровню сравним с первенством пивзавода. Однако оккупанты не оставляют попыток интегрировать крымские клубы в чемпионат страны-агрессорки, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Оккупанты испытывают терпение УЕФА

На заседании российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ) было принято решение о выдаче аттестата ФК Севастополь. Клуб был создан захватчиками сразу после оккупации Крыма.

Состоялось заседание комиссии Футбольной национальной лиги, на котором было принято решение о выдаче Аттестата ФНЛ клубам для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе "Б". Среди получивших аттестат ФК Севастополь,

– говорится в сообщении ФНЛ.

ФНЛ – это третий по силе дивизион в российском чемпионате. Кроме того, оккупанты планируют также заявить Таврию (Симферополь), Рубин (Ялта) и Океан (Керчь).

Россия на растяжке