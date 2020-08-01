54-річна Кет Діксон і 55-річна Рез Марсден потрапили до Книги рекордів Гіннеса за найшвидшу навколосвітню подорож на парному велосипеді. Британкам вдалось здійснити подорож за 263 дні.

Жінки здійснили найшвидшу навколосвітню подорож на парному велосипеді. Про це пише офіційний сайт Книги рекордів.

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Дивовижна подорож британок

Жінки побили не тільки рекорд серед жінок, але й чоловіків. Загалом їх подорож тривала 263 дні, 8 годин і 7 хвилин. Вони проїхали 29 390 кілометрів. Щодня жінки долали велосипедом близько 50-60 кілометрів.

Виїхали вони ще 29 червня 2019 року з британського міста Оксфорд. У своїй подорожі проїхали через Францію, Італію, Словенію, Хорватію, Албанію, Грецію, Туреччину та Грузію.

Звідти вони літаком вилетіли до Індії і далі через М’янму, Таїланд, Малайзію, Сингапур, Австралію та Нову Зеландію.

Там на рекордсменок чекав черговий переліт до західного узбережжя США, який вони також перетнули і заїхали в Мексику.

Після вдалого перельоту вони перебрались до Марокко, звідки через Гібралтар, Іспанію та Францію повернулися назад на Батьківщину.

Жінки зізнались, що хочуть повернутись у ті країні, які проїжджали на велосипеді. Але тепер лише просто хочуть насолодитись красою міст, а не для рекорду.

Найбільша перешкода

Однією із найбільших перешкод для спортсменок став коронавірус у світі. Це змушувало жінок їхати швидше, щоб встигнути повернутись додому, що британкам відмінно вдалось виконати.

Кет та Рез приїхали у Лондон 18 березня 2020 року, а це всього за день до запровадження глобального карантину практично в усьому світі та закриття кордонів.

Навколосвітня подорож британок дивіться відео: