Крутіше воротаря: як Зінченко врятував Манчестер Сіті від неминучого гола – відео
20 березня Манчестер Сіті переграв Евертон (2:0) і вийшов до півфіналу Кубка Англії. Олександр Зінченко відіграв весь матч і навіть зробив сейв.
Джерело:24 канал
Рахунок був би зовсім іншим, якби не дії Зінченка, який в одному з епізодів поєдинку виніс м'яч з лінії своїх воріт.
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Перемогу гостям принесли не тільки голи Ілкая Гюндогана і Кевіна Де Брейне, але і самовіддана гра в обороні лівого захисника Олександра Зінченка, який за рахунку 0:0 підстрахував свого кіпера Стеффена, відбивши м'яч головою з лінії воріт.
Відео сейву Зінченка
Підсумки матчу для Зінченка
- 24-річний Зінченко вийшов в стартовому складі і провів на полі всі 90 хвилин, заробивши 7,7 бала. Це стало максимальним показником серед всіх гравців обох команд.
- Футболіст збірної України зробив 67 торкань до м'яча і віддав 57 передач. Точність склала 89%. Також Олександр заблокував один удар суперника, двічі виніс м'яч зі штрафної і виграв 2 верхових протистояння. Зінченко двічі бив по чужих воротах, але обидва удари були заблоковані.
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