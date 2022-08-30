У росії показ футбольних матчів ЧС-2022 в Катарі транслюватимуть одразу три канали – вгттр, "матч тв" та "пєрвий". За це кожен з каналів заплатив по 13 мільйонів доларів ФІФА. Ще один мільйон доларів довелося заплатити посереднику.

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вгтрк – це російський державний медіахолдинг. "матч тв" було створено "газпромом" за указом владіміра путіна. "пєрвий" – це теж державний російський пропагандистський телеканал.

При цьому що збірної росії на чемпіонаті світу 2022 не буде через дискваліфікацію. Ця команда пробилася у стикові матчі, але після початку війни росії проти України, її дискваліфікували.

Попри це, у ФІФА таки спокусилися на російські гроші, які заплатили за трансляцію матчів.

Водночас Міжнародний олімпійський комітет в цьому питанні проявив чіткішу позицію – там не допустили росію до тендеру по покупку прав на показ Олімпійських ігор 2026 та 2028 років. Разом з росією "під роздачу" потрапила білорусь.

росія ж використовує спорт для своєї пропаганди. Але коли на матчах чемпіонату Німеччину на стадіоні показували банери на підтримку України, тамтешні спортивні канали (у тому числі "матч тв") переривали трансляцію. Або ж блюрили це зображення під час трансляції.

Окрім того, російські канали й далі володіють правом на показ матчів єврокубків – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Хоча російські команди й там не виступають через відсторонення. І в росії таки показуватимуть ці матчі, окрім ігор за участі українських команд.