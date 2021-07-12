Кровавое празднование: несколько болельщиков сборной Италии погибли, празднуя победу на Евро

Сборная Италии стала победителем чемпионата Европы по футболу. Итальянские болельщики всю ночь с 11 на 12 июля праздновали этот триумф. В некоторых случаях празднование закончилось трагедией.

Празднование в Италии прокатилось по всем городам и деревням с севера на юг. Правоохранители зафиксировали немало нарушений, а медики – травм. При этом в Италии теперь есть опасения, что новый штамп коронавируса "Дельта" скорее может распространиться по стране. Ведь во многих городах празднование было хаотичное, без соблюдения необходимых карантинных ограничений.

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Смертельные случаи

В Катании произошла авария, в которой погиб 19-летний юноша. Еще четыре человека получили травму. Все они на мотоциклах и мопедах ехали праздновать победу сборной Италии.

В городе Фоджа был застрелен 32-летний мужчина. Это произошло во время празднования.

В Венеции в одном из каналов обнаружили тело мужчины. Его личность до сих пор не установили. На нем нет следов насильственной смерти. В полиции предполагают, что он тоже мог умереть во время празднования.

Кроме того, в разных городах зафиксировано немало случаев, когда болельщики получили травмы. Среди них и шестилетний мальчик.

В некоторых городах группы болельщиков вступали в конфликт с правоохранителями, где тоже не обошлось без травмы.

Победа Италии на Евро-2020