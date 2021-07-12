Кровавое празднование: несколько болельщиков сборной Италии погибли, празднуя победу на Евро
Источник:La Repubblica
Сборная Италии стала победителем чемпионата Европы по футболу. Итальянские болельщики всю ночь с 11 на 12 июля праздновали этот триумф. В некоторых случаях празднование закончилось трагедией.
Празднование в Италии прокатилось по всем городам и деревням с севера на юг. Правоохранители зафиксировали немало нарушений, а медики – травм. При этом в Италии теперь есть опасения, что новый штамп коронавируса "Дельта" скорее может распространиться по стране. Ведь во многих городах празднование было хаотичное, без соблюдения необходимых карантинных ограничений.
Стоит внимания Церемония награждения сборной Италии на Евро-2020: видео
Смертельные случаи
- В Катании произошла авария, в которой погиб 19-летний юноша. Еще четыре человека получили травму. Все они на мотоциклах и мопедах ехали праздновать победу сборной Италии.
- В городе Фоджа был застрелен 32-летний мужчина. Это произошло во время празднования.
- В Венеции в одном из каналов обнаружили тело мужчины. Его личность до сих пор не установили. На нем нет следов насильственной смерти. В полиции предполагают, что он тоже мог умереть во время празднования.
Кроме того, в разных городах зафиксировано немало случаев, когда болельщики получили травмы. Среди них и шестилетний мальчик.
В некоторых городах группы болельщиков вступали в конфликт с правоохранителями, где тоже не обошлось без травмы.
Победа Италии на Евро-2020
- Италия победила на чемпионате Европы. В финале итальянцы обыграли сборную Англии. Сам финал состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
- Для сборной Италии это вторая победа на чемпионате Европы. До этого единственный раз "скуадра адзурра" становилась победителем турнира в 1968 году.
- Сам матч против сборной Англии закончился вничью 1: 1, а победу итальянцы одержали в серии пенальти. Англичане не реализовали три своих последних удара, два из которых отразил ворота Джанлуиджи Доннарумма.
- Именно Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020. А выигранная серия пенальти стала пятой в его карьере. И все пять серий его команда выиграла.